Cinsel saldırı suçundan hüküm giyen Dani Alves, 1 milyon euro kefaletle serbest kalabilir

Cinsel saldırı suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Dani Alves, 1 milyon euro kefaletle serbest kalabilir.

Barcelona'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves, 1 milyon euro kefaletle serbest kalabilir.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da yer alan haberde, Alves'in 1 milyon Euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022'de Barcelona'da bir gece kulübünde tanıştığı 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Dani Alves, Barcelona İl Mahkemesi tarafından 4,5 yıl hapis cezası, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin euro para cezasına mahkum edilmişti.

Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barcelona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.