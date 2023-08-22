Citi'den dolar/TL tahmini

ABD merkezli banka Citi, Türk Lirası'nın dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi.

Ekonomi 22.08.2023 09:24 Giriş: 22.08.2023 09:24

Güncelleme: 22.08.2023 09:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos