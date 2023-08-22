Citi'den dolar/TL tahmini
ABD merkezli banka Citi, Türk Lirası'nın dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi.
Citigroup, Kur Korumalı Mevduat’ı azaltmaya yönelik olarak hafta sonunda atılan adımların ardından model portföyünde liranın ağırlığını azaltma kararı aldı. Citi, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak değiştirdi.
Citigroup, Kur Korumalı Mevduat’ı azaltmaya yönelik son atılan adımların ardından model portföyünde liranın ağırlığını azaltma kararı aldı. Banka Dolar/TL ’de 27,16 seviyesinden 3 ay vadeli forward uzun pozisyon açtı. Pozisyonun hedefi 32, zarar kes seviyesi 25.
Bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 17,5’ten yüzde 20’ye yükseltilmesinin beklendiğine işaret eden Citi stratejistleri şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeni başkanın faiz artışlarının büyüklüğüne ilişkin şimdiye kadarki performansı göz önüne alındığında, piyasaların yeniden hayal kırıklığına uğraması riskini görüyoruz."
Notta ayrıca Türkiye'nin net rezerv tablosunun zorlu olmaya devam ettiği belirtildi.