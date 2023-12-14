Çizgilerle dostluk köprüsü

Deniz Burak BAYRAK

Türkiye’de çizgi roman denilince Tommiks ve Teksas gelir akıllara. Özellikle bir neslin ders kitaplarının arasında sakladığı, okunduğunda kulakların çekildiği ucuzluğun ve muzırlığın bir göstergesi sayılırdı. Oysa bazı ülkelerde çizgi roman bir sanat kolu olmasının ötesinde bir kültür. Belçika bunlardan biri. Çok sayıda çizgi roman editörü, ressamı yetiştiren ülkede çizgi roman adeta 9. sanat.

Belçika Konsolosluğu ve Saint Benoit Fransız Lisesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen “Çizgi Roman ile Belçika Turu” adlı sergi, çizgi romana olan ön yargıyı yıkmak, gençlere yaratıcı bir alan açmak için hayata geçirilmiş. Serginin oluşum aşaması küratör ve lisenin kütüphane sorumlusu Hatice Şahbaz Güven için son derece kişisel bir alana referans verirken onun da beklemediği bir ilgi ve destekle iş başlayınca ülkeler arası bir köprü hâline dönüşmüş. Güven, Belçika’da doğup orada çizgi romanlarla büyümüş. Çocukluğunda yaşadığı heyecanı buradaki öğrenciler de yaşasınlar istemiş ve bir proje oluşturmuş. Sebahat Erol’la birlikte Belçika Konsolosu Tim Van Anderlecht’le görüşmüşler. Şahbaz bu görüşmeye ilişkin “Projeden söz ederken konsolosun daha önce Moskova’da böyle bir sergi yap-tığını öğrendik. Sergilenen işleri alıp kullanabileceğimizi söyledi” diyor.

Sergide epeyce iş var ancak sayıdan ziyade dikkat çeken şey; çizgi roman sayfalarıyla Belçika’nın tarihî, sanatsal, mimari ve doğal unsurlarının fotoğrafik yansımalarıyla o unsurların çizgi roman sayfalarına yansımış hâllerinin bir aradalığı. Belçika’nın üç bölgesi –Brüksel, Valon Bölgesi, Flaman Bölgesi- orijinal metinler üzerinden resim ve renk aracılığıyla sanatseverlerle buluşuyor. Farklı kuşaklardan birçok sanatçı eserleri ile Türkiye’deki sanatseverlerle bağ kuruyor. Peki kimler var? Franquin, François Schuiten, Didier Comès, Tibet, Merho ve daha niceleri. Büyük Meydan, Binche Karnavalı, Bruges, Adalet Sarayı, Avrupa Parlamentosu ve elbette ki meşhur Atomium gibi ülkenin simge yapılarını görüyoruz.

ÇİZGİ ROMAN ATÖLYESİ

Okul sergiyle beraber bu sergiyi hem tamamlayan hem de öğrencileri de işin içine katan bir proje daha yapıyor. Güven bu projeyi “Amacımız yurt dışından çizerler davet ederek öğrencilerimizle çizgi roman sayfaları oluşturmaktı. Belçika Çizgi Roman Müzesi’nin bizim için yaptığı çağrıyla seçilen iki çizer, Amélie Pécot ve Quentin Heroguer, 10. sınıf öğrencileriyle iki haftalık bir atölye gerçekleştirdiler ve seçilen yirmi sayfa da galerinin üst katında sergileniyor” sözleriyle anlatıyor.

Sohbetimiz sürerken Güven’in yaşadığı heyecanı bizler de hissediyoruz. Çünkü bu sergi sayesinde iki ülke arasında olan dostluk bağının daha güçlendiğini anlıyoruz. Sergini etkisini duyumsayınca güncel sergilerden de farklılaştığını ayırt ediyoruz. Sergi 16 Aralık’a kadar okulun La Galerie Salonu’nda hafta içi 15.00-18.00, cumartesi, 10.00-16.00 arasında ziyaret edilebilir.