Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- KONSER

Türkiye’deki hip hop müziğinin öncü isimlerinden Fuat Ergin, yılın son İstanbul konseri için 15 Aralık’ta Karaköy Nox sahnesinde olacak. 2024’ün ilk ayında yeni solo single’ını yayınlamaya hazırlanan Fuat Ergin, konserde eski yeni sevilen şarkılarını seslendirecek. 18 yaş sınırının bulunduğu ve kapı açılış saatinin 22.00 olduğu konserde kadın-erkek eşitliğine dikkat edileceği belirtildi.

- SÖYLEŞİ

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı girişimiyle devam eden “Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak Söyleşileri” Aralık ayı konuşmacıları; gazeteci-yazar Zeynep Oral ve Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca olacak. Dünya şiirinde önemli bir yeri olan Nâzım Hikmet’i genç nesillere anlatmak ve aktarmak için başlatılan bu söyleşi serisi 13 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek. Şair; sözlerle, şiirlerle anlatılırken; Ruhi Su, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli ve Cem Karaca besteleri ve sesleriyle söyleşide yer alacak. Etkinlik ücretsiz.

Nâzım Hikmet

- SERGİ

Küratörlüğünü Pınar Goodstone’un üstlendiği multidisipliner sanatçı Onur Alakay imzalı “Abstract Acceleration” sergisi, 14 Ocak’a kadar Root Karaköy’de sanatseverleri kaos ve düzenin dinamik etkileşiminde bir sanat deneyimine davet ediyor. Her bir tuval izleyicileri, mikrokozmosun ayrıntılarından varoluşun katmanlarını kat eden kişisel bir iç gözlem ve kendini keşfetme yolculuğuna çıkarıyor.

Onur Alakay

- SERGİ

Institut français, size Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Saint-Benoit Lisesi’nin işbirliğiyle düzenlenen "Çizgi roman ile Belçika turu" sergisini öneriyor! Çizgi roman meraklıları, 16 Aralık’a kadar lisede gerçekleşecek sergiyi pazar hariç her gün ücretsiz olarak gezebilecekler.

- SİNEMA

13. AB İnsan Hakları Film Günleri 14-17 Aralık tarihlerinde ise CKM Kadıköy’de gerçekleşecek. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi›nin 75. yıldönümü kapsamında 15 uzun metraj, 11 kısa metraj film ücretsiz olarak gösterilecek. Film gösterimleri ardından söyleşiler gerçekleştirilecek. Tüm filmler Türkçe altyazılı olacak. Çevrimiçi platformda film yönetmenleriyle yapılmış söyleşiler de ekrana yansıyacak.

İZMİR

- TİYATRO

Temizlik işçisi dört kadın kendi hikâyelerini yazmak için harekete geçiyor; böylece onlara biçilen rolleri yıkmaya karar veriyor. Bu kadınları yollarından döndürebilecek tek şey, her gün enselerinde hissettikleri ölüm. 2021 yılında ilki verilen ‘Erhan Gökgücü Tiyatro Yazarlığı Ödülü’ne layık görülen ‘Mor Şalvar’, İzmir Şehir Tiyatroları’nda dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.