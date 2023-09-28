Çocuğu istismar etti, mahkeme beraat verdi

Haber Merkezi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa sistematik istismarda bulunan Kadir M., dün hakim karşısına çıktı. MA’da yer alan habere göre, Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2’inci duruşmasında savunma yapan sanık avukatı İsmail Bilen’in ardından iddia makamı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Çocuğun avukatı Haşim Toğurlu, “Sanığın tutuksuz yargılanması, sokakta serbestçe dolaşması başka suçları işlemesine neden olacaktır” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutuklanmasını talep etti. Son olarak savunma yapan sanık Kadir M., iftira atıldığını iddia etti. Savunmalar ardından mahkeme heyeti, çelişkili beyan ve somut delillerin olmadığını ileri sürerek sanık hakkında beraat kararı verdi. Çocuğun avukatları dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.