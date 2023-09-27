Kızını istismar eden baba için tutuklama kararı çıktı

Haber Merkezi

Ankara’da 23 yaşındaki kızı M.D.’ye 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan B.D. hakkında, kızının dünyaya getirdiği bebeğin biyolojik babası olduğu yönündeki rapor üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Ankara’da yaşayan su tesisatçısı 49 yaşındaki B.D., 2015 yılında 15 yaşında olan kızı M.D.’ye cinsel istismarda bulundu. B.D. "Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm" diyerek kızını tehdit etti. M.D., 2016 yılında da babasının istismarı nedeniyle hamile kaldı ve doğumdan hemen sonra bebeğini evlatlık verdi. Cinsel istismara uğrayan M.D., 2019 yılında durumu annesine anlattı. Anne ve kızının şikâyeti üzerine gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAKALAMA KARARI

Baba B.D. hakkında, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 42 yıl, ‘tehdit’ suçundan ise 3,5 yıla kadar olmak üzere toplam 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ankara 11’inci ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 1 Ekim’de görülen davanın 4’üncü duruşmasında, sanık B.D.’nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verildi. Yargılama aşamasında, 2016’da dünyaya gelen kız çocuğunun B.D.’den olduğu yönünde Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen DNA raporu, dava dosyasına girdi. Davanın dünkü duruşmasında mahkeme heyeti, sanık avukatının yeni bir rapor alınması talebini reddederek, B.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. Adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, “Bu rezalet, alçaklık, zalimlikle hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.