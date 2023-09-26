Yargıtay'ın 2 kez bozduğu istismar davası, baba ölünce düştü

Kızına sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yapılan yargılamalarda iki kez 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılan C.A. ölünce Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi davayı düşürdü. İstismar zanlısı C.A'ya verilen hapis cezası mahkemeye sunulan ses kayıtlarına rağmen Yargıtay tarafından iki kez bozulmuştu.

Kayseri'de, kızı D.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan, hakkında verilen karar 2 kez Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanık 55 yaşındaki C.A., 18 Ağustos'ta öldü.

Yargıtay'ın bozma kararı ile yeniden yerel mahkemede yargılaması yapılan C.A.'nın, ölümü nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.

Kentte, Ekim 2019'da polis merkezine giden 29 yaşındaki D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

C.A. hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu süreçte ailesiyle çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi için baskı yaptığı D.A., ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi.

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te "Tecavüze hayır" başlığıyla hesap açan D.A., yaşadıklarını anlatarak, "9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı; annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular" ifadelerini kullandı.



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2020'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık C.A., 1999-2006 yıllarında Almanya'da, diğer yıllarda da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddedip, mahkemeye 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu.

Sanık C.A. ifadesinde kızını suçlayarak mahkemeye sunulan ses kayıtlarının da 'senaryo' olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.A.'yı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da beraatine karar verdi.

Sanık avukatı Gökmen Döner, itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf da yerel mahkeme ile aynı kararı verince dosya, Yargıtay'a taşındı.



YARGITAY SES KAYDINI "YASAK DELİL" SAYDI



9'uncu Ceza Dairesi ise dosyayı esastan reddederek bozulmasına, yerel mahkemeye gönderilmesine ve sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Ceza Dairesi, adli mercilere sunulan ses kaydının 'yasak delil' niteliği taşıdığına vurgu yaptığı kararında, şu değerlendirmede bulundu:

"Olayın oluş şekli ve zamanı, tanık ifadeleri, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları ile adli süreçte delil olarak kullanılmak üzere alınan ses kaydının, 5721 sayılı CMK'nın 148/3'üncü maddesi kapsamında yasak delil niteliği taşımasından dolayı söz konusu kayda istinaden hazırlanan bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı, savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin dosya içeriğinde çelişmesi nedeniyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hükme yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddedilmesine ve tahliye ile salıverilmesine karar verilmiştir."



İKİNCİ KEZ 30 YIL HAPİS CEZASI ALDI



Bozma kararı sonrası C.A., yerel mahkemede geçen yıl 22 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu duruşmada mahkeme, Yargıtay bozma ilamı kararına karşı direnerek, sanık C.A.'yı yine aynı suçtan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 9'uncu Ceza Dairesi'nin yaptığı inceleme sonrası dosya bir üst kurula taşındı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yapılan incelemede, duruşma savcısının esas hakkında mütalaası alınmadan ve sanığa savunma yapma imkanı verilmeden karar verilerek yargılamanın bitirildiği gerekçesiyle, temyiz istemlerinin diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar vererek, dosya 2'nci kez yerel mahkemeye gönderildi. Genel Kurul, bozma kararında kamusal iddia makamı olan cumhuriyet savcısının karar verilmeden önce toplanan kanıtlara göre, görüşünü açık ve anlaşılır şekilde, eğer görüşü mahkumiyete ilişkin ise mevzuatta yer alan kanun maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

DAVA DÜŞTÜ



Yargıtay'ın 2 kez bozma kararı verdiği davanın sanığı C.A., 18 Ağustos'ta kalp krizi geçirerek öldü.

Yargıtay'ın 2'nci kez dosyada bozma kararı vermesinin ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflardan katılan olmadı. Salonda sadece daha önce davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanık C.A.'nın 18 Ağustos'ta hayatını kaybetmesi nedeniyle, davanın düşürülmesine karar verdi.