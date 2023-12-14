‘Çocuğun notunu patronlar veriyor!

Emek Servisi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çalıştığı işyerinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine büyük tepki geldi. 30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir işyerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin, tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı. Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini 11 Aralık’ta kaybetti. Çocuğun cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi. İş Kanunu'nda ‘çocuk işçi' olarak kabul edilen 15 yaşından küçüklere yönelik çalışmalara göre çocuk işçi sayısı günden güne artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunda, 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısının 101 bin artışla 620 bine ulaştığı kaydedildi.

Kocaeli İSİG Meclisi tarafından “AKP’li yıllarda en az 888 çocuk işçi hayatını kaybetti” açıklaması yapıldı. MEB ve sermaye işbirliği içinde çocukların OSB ve fabrikalarda ucuz işgücü olarak çalıştırılmasına dikkat çekilen açıklamada, kasım ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 137 işçiden, en az 2’sinin çocuk olduğunu belirtildi. Açıklamada Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programına rağmen iktidarın çocuk işçiliği engellemek yerine meşrulaştırmayı seçtiği ifade edildi. Açıklamada, çocukların organize sanayilerde ve fabrikalarda uzun çalışma saatlerinde çok düşük ücretlere çalıştırıldığı, stajyer çocuk işçilerin notlarının yarısının patronları tarafından verildiği belirtildi.