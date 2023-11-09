Çocuk hakları kuruluşundan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild İletişim Direktörü Davide Rambaldi, Avrupa Birliği'ne, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında özellikle çocuklara karşı savaş suçlarına karşı durması çağrısında bulundu.

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze'de özellikle çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına karşı durmaya davet etti.

Kuruluşun iletişim direktörü Davide Rambaldi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. AB'nin din, milliyet veya ikamet yeri ne olursa olsun sivilleri eşit şekilde desteklemesi ve tüm tarafları eşit şekilde sorumlu tutması gerektiği ifade edildi.

Aksi durumda AB'nin insani krizlere tepkisinde 'çifte standart' sergileyeceğini ve sonuçta AB'nin iç sosyal, demokratik ve uluslararası güvenilirliğine zarar vereceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin tüm kurumları ile üye ülkelerinin diplomatik nüfuzlarını, ateşkes, insani yardıma sürekli erişim ve sivillerin toplu cezalandırılmasında rol oynayanların hesap verebilirliğinin sağlanması için kullanması istendi.

Açıklamada, "AB yöneticilerini İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına ve toplu cezalandırmalara karşı durmaya çağırıyoruz. Yaratılan korku ve dehşet duygusundan en çok etkilenenler çocuklardır." ifadeleri kullanıldı.