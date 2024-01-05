Çocuk işçiliğe tepki 9 ülkeden ödül topladı

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen’in son kısa filmi “Peripeteia – Talih Dönüşü”, yeni yıla 9 ödülle girdi. Film, çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem’in hikâyesini anlatıyor. Çocuk işçiliğine dikkat çeken kısa film; “Peripeteia – Talih Dönüşü” İtalya, Fransa, Finlandiya, Yunanistan ve Avustralya’da layık görüldüğü ödüllerin ardından Kuzey Amerika kıtasından da iki ödül aldı. Adem Çeliktop, Cafer Varlı, Baran Karadeli, Kazım Çeliktop, Tuba Şardan’ın rol aldığı “Peripeteia” ile ilgili çocuk ihlalleri ve sinema üzerine doktorasını yeni tamamlayan yönetmen ve senaryo yazarı Merve Gezen şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik yetersizliğin olduğu her yerde çocuk işçiliği de kaçınılmaz. Çocuk işçiliği bir çocuğun geleceğini çalmanın yanı sıra onun sağlıklı bir biçimde psikolojik ve toplumsal gelişimi de engellemekte. Peripeteia’nın yurt dışından 9 ödüle layık görülmesi, aslında sorunun ne kadar evrensel olduğunu da göstermekte.”

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Filmin aldığı ödüller şöyle:

• Fransa Cine Paris Film Festivali’nden “En İyi Film”,

• Fransa La Femme Short Film Festivali’nden “Jüri Ödülü” ve “En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü”,

• Greece Uluslararası Film Festivali’nden “Şeref Ödülü”,

• Avustralya Colortape Uluslararası Film Festivali’nden “Çıkış Yapan Film”,

• İtalya 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nden “En İyi Kısa Film”,

• Finlandiya Kotka İnsan Hakları Film Festivali’nden “Jüri Özel Ödülü”,

• Uluslararası Kanada Kısa Film Festivali’nden “Üstün Başarı Ödülü”,

• Boston Türk Filmleri Festivali’nden “Özel Mansiyon Ödülü” aldı.