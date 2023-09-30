Çocuk istismar nedir bilemez

İlayda KAYA

Urfa’da üvey ağabeyi tarafından istismara uğrayan 12 yaşındaki S.S.’nin ailesi adalet istedi.

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar haberlerine her gün bir yenisi eklenirken, istismarcıların yargılanması da devam ediyor. 12 yaşındaki S.S. istismara karşı hak mücadelesi veren çocuklardan biri. Viranşehir’de 3 sene önce 9 yaşındayken 18 yaşındaki üvey ağabeyi M.S. tarafından istismara uğrayan S.S. için ailesi, adalet talep etti. S.S.’nin annesi D.G., 6 Ekim’deki karar duruşması için destek çağrısında bulundu.

Viranşehir’de yaşayan 12 yaşındaki S.S., üvey ağabeyi M.S. tarafından 3 sene önce istismara uğradı. İddiaya göre bir süre devam eden istismarın ardından S.S., annesi D.G.’ye yaşadıklarını anlatarak yardım istedi. Anne D.G., BirGün’e yaptığı açıklamada süreci şöyle anlattı: "Eşimin de benim de 2’nci evliliğimiz. Eşimin ilk evliliğinden M.S. adında bir oğlu var. Şu an 21 yaşında. 3 sene önce eve geliyor, bizim evimizde kalıyor, kızımla vakit geçiriyordu. Bir gün kızım yanıma gelerek M.S.’nin eve gelmesini istemediğini ve kendisine zarar verdiğini söyledi. Olayı anlattığında bunun açık bir şekilde istismar olduğunu anladım. Kızımın anlattıklarını daha sonra babasına ve amcasına anlattım. Amcası M.S.’yi cezalandıracağını söyledi. Kardeş kavgası gibi duruma yaklaştı. Ben de bu yaklaşımın ardından kızımla İstanbul’a kaçtım. Önce Çocuk Şube’ye ardından ÇİM’e sevk edildik.” M.S.’nin ailesi ve akrabaları tarafından tehdit edildiklerini söyleyen D.G., “Davayı ilk açtığımızda duruşmaya gün bile verilmeden takipsizlik kararı çıktı. İtiraz ettik, istinafa gittik. İstinaf kararı bozdu. Savcı, Yargıtay’a yolladı. Yargıtay da kararı Ağır Ceza’ya taşıdı. 6 Ekim’de Urfa Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmadan karar bekliyoruz” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

S.S.’nin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen D.G. şöyle devam etti: “Kızım kekeme oldu, tedavi görüyor. ‘Çocuğun beyanı esastır’ deniyor ama dikkate almıyorlar. Savcı son duruşmada, kızımın neden bağırmadığını sorarak ‘hayatın olağan akışı’ dışında bir durum yaşadığını söyledi. Karşılarındaki 10 yaşındaki bir çocuk, nasıl ayırt etmesini bekliyor? İfadesinde de canı acıyınca tepki verdiğini söyledi. Savcı yine son duruşmamızda M.S. için ‘Tutuklanarak yargılanmasının ağır bir ceza olacağı düşünüldüğünden tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir’ dedi. Bizim tek isteğimiz bu saldırının cezasız kalmaması.” Öte yandan Urfa Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Mayıs’ta görülen son duruşmada, mahkeme heyetinin, S.S.’nin tedavi gördüğü hastaneden yazı istediği belirlendi. Son duruşma için de duruşma savcısının esas hakkında mütalaasını vermesinin beklendiği kaydedildi.