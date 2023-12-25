Çocuk yaşta başladı, zirveye çıktı

Spor Servisi

Amasya'da yaşayan Muhammed Çağrı Gülen, 7 yaşında annesinin yönlendirmesi ve dedesinin desteğiyle başladığı tekvandoda, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Annesi Emine Sansar'ın yönlendirmesiyle 7 yaşında tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Muhammed Çağrı Gülen, özel bir spor salonundaki kursta eğitim hayatını da aksatmadan her gün antrenman yaptı.

Muhammed Çağrı, 24-26 Kasım tarihlerinde Avusturya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 12-17 yaş grubunda serbest stilde ferdi ve karma kategoride 2 altın madalya kazandı. Muhammed Çağrı Gülen, yaptığı açıklamada, 10 yıldır tekvando ile ilgilendiğini, spora annesinin yönlendirmesi ve dedesinin salona götürüp getirerek destek olmasıyla başladığını söyledi.