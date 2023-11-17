Çocuk yoksulluğu halk sağlığı sorunu

AKP iktidarı ile birlikte eğitimden, sağlığa pek çok alanda eşitsizlik derinleşti. Ülkede ailesinin yanında en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan çocuk sayısı ise 155 bini geçti. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenememenin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını belirterek “Çocuklarda bodurluk, öğrenme güçlüğü, sık hastalanma gibi sorunlar yaşanır” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Ankara Tabip Odası’nın resmi verileri baz alarak yaptığı analiz çalışmasına göre ülkede çocuk yoksulluğu bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Verilere göre 1,5 milyondan fazla çocuk eğitim ve sağlık hizmetine sosyal yardımlarla erişebiliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenemeyen çocuklarda da bodurluk başta olmak üzere bağışıklık sisteminin zayıflaması ve sık sık hastalanma, öğrenme güçlüğü, bilişsel ve mental gerilik, öfke patlamaları gibi çok sorunlar ortaya çıkıyor. Açlık sınırının 13 bin 684 TL, yoksulluk sınırının ise 44 bin 573 TL olduğu ülkede, halk sağlığı sorunları da her geçen gün daha da gündeme geliyor.

• UNICEF ve Dünya Bankası’na göre, dünyada 333 milyon çocuk, yani her 6 çocuktan 1’i aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Ülkemizde 1,5 milyondan fazla çocuk eğitim ve sağlığa yardımlarla ulaşıyor.

• Sosyal ve Ekonomik Destek programından yararlandırılan çocuk sayısında artış yaşandı. Verilere göre, ailesinin yanında bakımı sağlanamayan 164 bin 765 çocuk için destek verildi.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2022’de 157 bin 248 oldu.

• Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’nca hazırlanan programa göre, bu yıl ekonomik güçlükle mücadele eden 1 milyon 858 bin 482 kişiye, çocuklarının okula gidebilmesi için yardım yapıldı.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre yardım alan hane sayısı 2022’de 4,4 milyona yükseldi.

SAĞLIK BİR BÜTÜNDÜR

Dünya genelinde 333 milyon çocuk günde 2 dolardan daha az bir gelirle yaşamını sürdürürken, Türkiye’de yardım alan hane sayısının da giderek arttığı görülüyor. Ankara Tabip Odası’nın Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk İş verilerinden yaptığı derlemelere göre, 2022’de yardım alan hane sayısının 4.4 milyona yükseldiği ülkede, ailesinin yanında en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2022’de 157 bini geçti. 1,5 milyondan fazla çocuk da eğitim ve sağlık hizmete sosyal yardımlarla erişebiliyor. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, ülkemizdeki 1,5 milyona yakın çocuğun sosyal yardım ile eğitim ve sağlığa ulaştığını anımsatarak “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Sağlığı oluşturan temel etkenler bir bütündür. Kişinin uygun evde oturması, uygun bir işte çalışması, yeterli gıdaya erişmesi bunların hepsi sağlığı etkiler” dedi.

Dr. Muharrem Baytemür

Dr. Muharrem Baytemür

Ankara Tabip Odası Başkanı

ÇOCUKLAR BESLENEMİYOR

Baytemür, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de ciddi bir yoksulluk var. En temel ihtiyacına ulaşamayan milyonlarca çocuk var. Okula beslenme çantası götüremeyen çocuklar var. Bu durum hem halk sağlığını hem de geleceği tehdit eden bir durum. Bedenen ve ruhen sağlıksız bir nesil yetişiyor. Yoksulluk arttıkça, iyi ve yeterli besine ulaşılamadıkça sağlık sorunları ortaya çıkar. Çocuğun boyu kısa kalır ve kalıcı boy kısalığı olur. Algılama, öğrenme beceresi giderek düşer, eğitim hayatında başarısız olur. Sağlıklı beslenememe nedeniyle birçok bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direnci daha az olacağı için daha çok hastalanır, kronik hastalıklara yatkın olur. Beslenmede ilk 2 yaş çok önem taşır. Eşitsizliğin artması gelecek nesilde öfke patlamalarını da getirecek, daha öfkeli nesiller olacak. Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede sağlıklı barınma imkanına sahip olacağı, yeterli ve dengeli beslenebileceği, kamu hizmetlerinden eşit ve ücretsiz yararlanabileceği politikalar hayata geçirilmelidir. Çocuk yoksulluğu kader değildir!”