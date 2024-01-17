Çocuklar ölüyor, denetleyen yok

MESEM kapsamında çalıştırılırken ağır yaralanan Arda Tonbul’un beyin ölümü gerçekleşti. MESEM ile okulları yaklaşık bin 550 kişinin denetlediğini söyleyen bir müfettiş, “Bu sayıyla ayrıntılı denetim imkânı yok” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarı, mesleki eğitim merkezleri (MESEM) ile çocuk işçiliğe kılıf uydururken bu kapsamda çalıştırılan öğrenciler ya iş kazalarında yaralanıyor ya da iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. MESEM kapsamında çalıştırılan öğrenciler, uzun mesai saatleri, ağır çalışma koşullarının altında hayattan kopartılıyor. Haftada bir gün okula dört gün ise işyerine giden öğrencilerin çalıştırıldıkları şantiye, oto tamirci gibi birçok işyerinde ise denetimsizlik kol geziyor.

DENETİM YETERSİZ

MESEM’lerdeki denetimlerin yetersiz olduğunu ifade eden bir müfettiş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeterli denetim elemanı olmadığını söyledi. 2016 yılından bu yana müfettiş alımının yapılmadığına dikkat çeken müfettiş, “Yaklaşık 1550 müfettiş bulunuyor. Bunların bünyesinde yalnızca MESEM’ler değil, bütün resmi ve özel kurumlar da dahil. MEB denetim sistemini iki başlı hale getirdiği için kimin neyi denetlediği belli değil. Denetim sadece idari denetim üzerinden yapılıyor. Ayrıntılı bir denetim yapılmıyor” dedi.

Öğrencilerin öğretmenleri tarafından periyodik olarak denetlediğini söyleyen müfettiş şunları aktardı: “Buralar bu konuda yetişmiş müfettişler tarafından denetlenmeli. Öğretmenlerin işyerlerindeki denetimi ciddi olmalı ve öğrencileri takip etmeli. Öğretmenler de okul müdürü tarafından takip edilmeli. Üçüncü adım olarak ise müfettişler işin içine dahil edilebilir.”

SÖZLEŞMEYE UYMUYORLAR

MESEM kapsamındaki bir okulda öğretmen olan Eğitim Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferit Bahadır, şantiyelerin öğretmenler tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığını aktardı. Bahadır şöyle konuştu: “İş kazaları çoğunlukla şantiyelerde yaşanıyor. Oralarda öğretmenin öğrenciyi denetleme gibi bir şansı yok. MESEM sistemi klasik lonca sisteminin devamı gibi. İmzalanan sözleşmelere işverenler çoğunlukla uymak istemiyor. İş saatleri, haftalık tatillerinde veya okula gelme günlerinde öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyor. Fazla çalışma saatleri yüzünden öğrenciler yorgun bu da iş kazalarına yol açıyor. Öğrencilerin çalışma koşullarına da bakınca sözleşme şartlarına uyulmadığını da görüyoruz.’’

HALI ALTINA SÜPÜRDÜLER

MESEM kapsamındaki bir okulda rehber öğretmen olan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, öğrencilerin MEB eliyle halı altına süpürüldüğünü söyledi. Yıldırım, “Okul başarısızlığı yaşayan çocukları kazanmak yerine MESEM’e gönderiyorlar. Sistemin içine sokamadığımız, sistemin kaçak verdiği çocukları kazanmak yerine yok sayan bir projedir” dedi.

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MESEM ARDA’YI DA YAŞAMDAN KOPARDI

İstanbul Büyükçekmece’de MESEM kapsamında çalıştırıldığı Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.’de kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tombul’un beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili işyeri sahibi H.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı Ö.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tombul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Baba Raşit Tombul, ‘‘Kazada büyük ihmalkârlık var. Bu ihmalkârlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz” demişti.