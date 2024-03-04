Çocuklar seçimde de hedefte

İktidar seçimlere az bir süre kala çocukları ‘seçim propagandasında’ kullanmayı sürdürüyor. Gençlik Bakanı Bak, Edirne adayı için çocuklardan destek istedi.

Haber Merkezi

Seçimlere 27 gün kala AKP iktidarı seçim propagandasında çocukları hedef almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de “Okuldan Spora, Mahalle Ligi' projesi kapsamında çocuklara yaptığı konuşmada AKP’nin Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba için destek istedi. Edirne Şükrüpaşa Stadı’ndaki programda konuşan Bakan Bak, çocuklara yaptığı konuşmada, “Belgin Başkan, çocukları ve sporcuları seviyor, çok destek veriyor” dedi.

Bakan Bak çocuklardan Bilgin için destek isteyerek şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 6 bin çocuğumuz spor yapıyor. Valiliklerimiz spor malzemelerini sporcularımıza verdi, mahalle liglerimiz de devam ediyor. Belediye Başkan Adayımız Belgin İba'ya da destek istiyoruz. Belgin Başkan, çocukları ve sporcuları seviyor, çok destek veriyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Yetenek taraması ile 4 milyon çocuğumuzu değişik spor dallarına yönlendirdik. Kulüplerin sayısının artmasını istiyoruz. İyi ki varsınız. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerine getirin."

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ÜNİVERSİTEDE ‘SEÇİM ÇALIŞMASI’

Fotoğraf: BirGün

AKP’nin İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi’nin Maltepe Üniversitesi’nde AKP propagandası yaptığı ortaya çıktı. Ekşi’nin Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’i ‘ziyaret etmek’ bahanesiyle kampüste seçim çalışması yaptığı öğrenildi. Ekşi öğrencilerle konuşurken yanındaki AKP’liler ise seçim broşürü dağıttı.

Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, AKP’liler seçim çalışması yaparken katılmasa da rektörülük önünde onlarla poz vermeyi ihmal etmedi. AKP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Şahin Karasar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı: “Bugün, Maltepe Belediye Başkan Adayımız Kadem Ekşi ile Maltepe Üniversitemizin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen hocamızı ziyaret ettik. Ardından öğrencilerimizle bir araya geldik.”

Ekşi’nin önceki gün İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir okulda öğrencilerin, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) “ücretsiz tiyatro” etkinliğine götürüldüğü ve AKP’li Ekşi’nin burada seçim AKP propagandası yaptığı ortaya çıkmıştı. Ekşi, etkinliğin ardından öğrencilere projelerini tanıttığı kitapçıları dağıtmıştı.