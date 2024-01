Çocuklar tehlike altında: Okulun yanında toprak kayıyor, önlem alan yok

Karabük'te geçen yıl haziran ayında iki yerde meydana gelen toprak kayması sonrası tedbir alınmamasına tepki gösteren Karabük Mahallesi Muhtarı Emre Çınar, hafriyat dökerek set yaptı. Çınar, "Kendimizce bir hafriyat döküyoruz araçlar gelmesin, vatandaşlar yaklaşmasın diye ama bu da bir çare değil aslında. Buranın bir an önce yetkililer tarafından ele alınmasını istiyoruz. Bir çocuğumuzun burnu kanamadan, başına bir iş gelmeden buranın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Karabük merkeze bağlı Karabük Mahallesi'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelan, Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na yaklaşık 30 metre mesafede yaşanmış, 2 metre derinliğinde oluşan çökmelerin dışında yolun bir kısmı da hasar görmüştü. Karabük Mahallesi Muhtarlığı, olayın üstünden 7 ay geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

"BU SORUNUN YETKİLİLER TARAFINDAN ELE ALINMASI GEREKİYOR"

Karabük Mahallesi Muhtarı Emre Çınar şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl haziran ayında bu kayma meydana geldi. Yaklaşık 7 ay geçti ama belediyemize bilgi verdik, parçalarımızla ilgili resimlerimizi gönderdik, şikayetlerimizde bulunduk ama haziran ayından itibaren hiçbir şey yapılmadı. Her geçen gün yağan yağmurlarla birlikte kayma devam ediyor. Kayma yaşanan alanın hemen üst tarafında Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulumuz var, aşırı bir tehlike var burada aslında ama 7 ay boyunca hiçbir şey yaptıramadık ne hikmetse. Kendimizce bir hafriyat dökerek araçları yaklaşmasını engellemek için sokağımızın başına ve sonuna kadar hafriyat döküyoruz, vatandaşlar yaklaşmasın diye ama bu da bir çare değil aslında. Buranın bir an önce yetkililer tarafından ele alınmasını istiyoruz. Bir çocuğumuzun burnu kanamadan, başına bir iş gelmeden buranın yapılmasını istiyoruz. Yağmurlarımız başladı. Buralarda yeni kaymalar meydana gelecektir. 7 adım sonra okul bahçesi tehlikeye giriyor, sonra da okul binamızın güvenliği tehlikeye giriyor. Yetkililere sesleniyorum buradan, bir an önce yapılması gereken ne ise yapılmasını istiyoruz."