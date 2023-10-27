Çocuklara ücretsiz protez

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden çocuklara ücretsiz ortez, protez ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerinin verileceği Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi açıldı. Ulusal ve uluslararası tıp derneklerinin işbirliğiyle hayata geçen merkez, 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş, 21 yaşından gün almamış tüm çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu bütüncül bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini ücretsiz olarak sağlanıyor.

Protez, eğitim bursu, rehabilitasyon, psikolojik destek, mesleki eğitim ihtiyaçları için destek almak isteyenler www.cocukiyilikmerkezi.org adresinden başvuruda bulunabiliyor. Geçici binasında hizmet vermeye başlayan merkezin destek verdiği çocuk sayısı şimdiden 133’e ulaştı. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel “Bu merkezin başarısı, toplumun birlik ve dayanışması ile mümkün olacaktır” dedi.