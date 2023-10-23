Ölen sporcular için koştular

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde İsias Otel’de yaşamını yitiren KKTC’li voleybolcuların adını yaşatmak ve “Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü”nü açmak için Ülker Lefkoşa Maratonu düzenlendi. 4 km halk koşusunda, binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında yürüdü. Dereceye girenlere kupaları ve ödülleri takdim edildi.

Burada konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya,“Onlar her zaman kalbimizde olacak” diyerek maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.