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Ölen sporcular için koştular

Yaşam
  • 23.10.2023 06:00
  • Giriş: 23.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 23.10.2023 07:06
Ölen sporcular için koştular
Fotoğraf: Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde İsias Otel’de yaşamını yitiren KKTC’li voleybolcuların adını yaşatmak ve “Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü”nü açmak için Ülker Lefkoşa Maratonu düzenlendi. 4 km halk koşusunda, binlerce kişi Lefkoşa sokaklarında yürüdü. Dereceye girenlere kupaları ve ödülleri takdim edildi.

Burada konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya,“Onlar her zaman kalbimizde olacak” diyerek maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Para dağıttıkları depremzede çocukların videosunu çekmişler
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