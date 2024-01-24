Çocuklarımız için adalet

Haber Merkezi

7’si çocuk, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 317 kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamı davasının karar duruşması bugün 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek. Duruşmaya destek çağrısı yapan yakınlarını kaybeden aileler, karnesini alamayan çocukları için adalet istiyor. Kazada 2 kızını ve yeğenini kaybeden Funda Dikmen “Ben de bir gün öncesi aynı trenle yolculuk etmiştim. Mahkemede anlattım, bizi duymadılar. Mahkemelerde biz suçlu gibi karşılandık, suçlular ise misafir gibi ağırlandı” diye konuştu.

Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz ise sorumluların en ağır cezaları almasını istediğini söyledi. Mısra Öz, özetle şu ifadeleri kullandı: “Tüm çocuklar karne aldı. Karnesini alamayan çocuğumun, karnesini alamayan diğer çocukların adaleti için adliyede olacağız, adalet talebini yineleyeceğiz. Bizim çocuklarımız geri gelmez biliyoruz, karnesini alıp annelerine koşan çocukların ‘güvenli geleceği’ için adalet istiyorum."