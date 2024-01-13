Çocukların umutları azalıyor

Emek Servisi

Derin Yoksulluk Ağı, Aralık 2023’te yaptığı saha çalışmasındaki gözlemlere ilişkin rapor yayımladı. İstanbul Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde odak nokta öğrencilerin gelecek hedefleri, tahayyülleri ve okullarda beslenmeleri oldu.

“Büyüyünce ne olmak istiyorsun?”

Derin Yoksulluk Ağı raporda, mahalledeki çocukların “büyüyünce ne olmak istiyorsun” sorusuna verdiği cevapların sınırlılığına dikkat çekti.

Rapora göre; çocuklar ağırlıklı olarak oğlan çocuklar, polis, kız çocuklar ise hemşire olmak istiyor.

Son iki yıl içerisinde çocuklardaki umutsuzluğun giderek arttığını belirtilen raporda, 7. Sınıf öğrencisi N.’nin kendilerine “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek” dediğine vurgu yapılıyor.

“Cumhurbaşkanı olsanız çocuklar için ne yapardınız?”

Ziyaret edilen okullarda ortaokul çağındaki oğlan çocukları ile yapılan sohbet formatındaki görüşmelerde verilen bazı cevaplar ise şu şekilde:

“20 okul-park, 2 tane anasınıfı yapardım”

“Voleybol ‘potası!, basket potası, 4 okul yapardım ve Filistin’e yardım ederdim”

“Futbol sahası, ev yaptırırdım. İhtiyaç sahiplerine para verirdim”

“Ödevleri kaldırırdım. Tesla dağıtırdım. Fakirlere ev yaptırırdım.”

“Romanlarda başlık parasını kaldırırdık.”

“Düzenli beslenme verilmesi halinde devamsızlık azalacak”

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Türkiye’nin ücretsiz okul yemekleri çalışmalarını canlandırmak adına Okul Yemekleri Koalisyonu’na girmesinin gerekliliğinden yola çıkarak Koalisyon’u tanıtan bir Bilgi Notu yayımlayan Derin Yoksulluk Ağı’nın raporunda bu konudaki gözlemler de yer aldı.

Raporda; görüşme yapılan 4. ve 2. sınıfa giden E. ve Y. kardeşler, “4 zeytin 1 küçük peynir 1 simit” dediği, öğretmen N. de düzenli beslenme verilmesi halinde devamsızlığın azalacağına inandığı ama böyle bir sistemin çok büyük bir altyapı gerektirdiği yer alıyor.

Derin Yoksulluk Ağı raporda şu önerilere yer verdi:

Dezavantajlı grupların çocuklarının meslek seçiminde ufuklarını açmaya yönelik meslek danışmanlık programları oluşturulmalıdır. Bu programlar, çocukların ilgi alanlarına uygun kariyer seçenekleri konusunda rehberlik sağlamalıdır.

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle okullarda spor ve kültürel faaliyetlere yönelik destek programları geliştirilmelidir. Bu programlar, çocuklara geniş bir yelpazedeki faaliyetlere katılma fırsatı sunmalıdır.

Çocuk Hakları ve Temel Beslenme: Okullarda ücretsiz beslenme programları, önce özellikle dezavantajlı gruplardan gelen çocukları kapsayacak şekilde genişletilmeli, sonra da ülke çapında uygulamaya konulmalıdır.