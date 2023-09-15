Çocuklarının eğitimi için çalışıyordu

Emek Servisi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Ramazan Yıldırım son yolcululuğuna uğurlandı.

Madenci Ramazan Yıldırım için Ormanlı Beldesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Yıldırım’ın eşi Nimet, kızları Büşra ve Merve Yıldırım gözyaşları dökerken birbirlerine sarılarak teselli aradı. Madencinin oğlu Ömer Yıldırım, babasının fotoğrafını göğsüne iğneleyip, tabutunun başında bekledi. Yıldırım törenin ardından toprağa verildi.

3 çocuk babası madenci Yıldırım’ın 25 yıldır maden ocağında çalıştığı ve 6 yıl önce emekli olmaya hak kazandığı, ancak çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Ağabeyi İsmail Yıldırım, “Çocukları küçüktü. ‘Çocuklarım büyüsün, okusun’ diye çalışıyordu. Çocuklarının eğitimi için devam ediyordu" dedi.

Göçükte yaralanan tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken, 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde sürüyor.

ÇHD'DEN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sayıştay'ın 2017 ve 2019 tarihli raporlarına da atıf yapan ÇHD, sorumlulara "olası kastla insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlamalarını yöneltti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerinin tutuklanmaları talep edildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, madenle ilgili hazırlanan raporları hatırlatarak "Yetersiz istihdam ile daha fazla üretim hedeflenmiş. Raporlar belli, eksikler belli, çözümler belli, kamu maden işletmelerindeki kazalar tesadüf değil tercih" dedi.