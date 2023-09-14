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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Yıldırım isimli işçinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 14.09.2023 13:01
  • Giriş: 14.09.2023 13:01
  • Güncelleme: 14.09.2023 13:06
Kaynak: AA
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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: AA

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesi maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Başsavcı Akın, dün TTK Armutçuk Müessesinde meydana gelen göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Çetin, Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu dün meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Zonguldakta madende yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım yarın defnedilecek, işletmenin maden faaliyeti devam ediyor
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı
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