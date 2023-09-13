Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 işçinin yaşamını yitirdiğini, 6 işçinin yaralandığını açıkladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" bilgisine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayı araştırmak üzere uzman müfettişlerin görevlendirildiğini belirtti.

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden ocağındaki göçük ile ilgili yapılan açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 3’ü yaralı kurtarıldı" bilgisine yer verildi.

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 6

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise saat 16.36'da yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2023

"UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili müfettilerin görevlendirildiğini belirtti.

Işıkhan, "Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir" dedi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Konuya ilişkin TRT Haber canlı yayınına bağlanan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, vardiyada 280 işçininn olduğunu, göçükten 4 işçinin etkilendiği bilgisini verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, saat 16.30 yaptığı açıklamada ise, "Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" dedi.

AFAD'DAN BİLGİLENDİRME

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir.

GENEL MADEN İŞ BAŞKANI YEŞİL: NET BİR SAYI VE BİLGİ ULAŞMADI

Genel Maden İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

BAĞIMSIZ MADEN İŞ'TEN AÇIKLAMA

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maden ocağında 11 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Zonguldak Ereğli'de bulunan TTK Armutçuk müessesinde göçük meydana geldiği, göçük altında 11 maden işçisinin kaldığı iletildi. Tahlisiye çalışması yürütülüyor. Takipteyiz. Kardeşlerimizin sağ salim çıkmasını diliyoruz."