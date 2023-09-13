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Siyasi isimlerden TTK'ye ait maden ocağındaki göçük ile ilgili başsağlığı mesajı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçüğe ilişkin siyasi isimler başsağlığı mesajı paylaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Göçükte yaşamını yitiren maden emekçimize Allah'tan rahmet, yaralanan maden emekçilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. İYİ Parti Lideri Akşener ise, "Hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 13.09.2023 17:07
  • Giriş: 13.09.2023 17:07
  • Güncelleme: 13.09.2023 17:25
Kaynak: AA
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Siyasi isimlerden TTK'ye ait maden ocağındaki göçük ile ilgili başsağlığı mesajı
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 6 işçinin yaralandığı maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili siyasi isimler sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi pek çok isim başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

İYİ Parti Genel Lideri Meral Akşener:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

CHP Grup Başkanı Özgür Özel:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale:

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı
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