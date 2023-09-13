Siyasi isimlerden TTK'ye ait maden ocağındaki göçük ile ilgili başsağlığı mesajı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçüğe ilişkin siyasi isimler başsağlığı mesajı paylaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Göçükte yaşamını yitiren maden emekçimize Allah'tan rahmet, yaralanan maden emekçilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. İYİ Parti Lideri Akşener ise, "Hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 6 işçinin yaralandığı maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili siyasi isimler sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi pek çok isim başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Zonguldak Ereğli'de meydana gelen maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren maden emekçimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan maden emekçilerimize acil şifalar diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 13, 2023

İYİ Parti Genel Lideri Meral Akşener:

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum...



Hayatını kaybeden madencimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) September 13, 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2023

CHP Grup Başkanı Özgür Özel:

TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencimize Allah'tan rahmet, yaralı madencilerimize acil şifalar diliyorum.



Yaşanan kazayı, bölgede bulunan milletvekillerimiz aracılığıyla yakından takip ediyor, vefat sayısının artmamasını temenni ediyoruz. https://t.co/rjfUDhMdBD — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 13, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

#Zonguldak #Ereğli’de kömür madeninde meydana gelen göçükte maalesef 1 işçimiz hayatını kaybetti, 6 işçimiz de yaralandı.



Hayatını kaybeden işçimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Kömür madeninde çalışan tüm kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2023

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Zonguldak Ereğli'de meydana gelen maden ocağındaki göçük içimize ateş düşürdü. Umudumuz hiçbir kötü haber almamak yönünde. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 13, 2023

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale: