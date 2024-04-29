Çöken sistemin yükü acillerde: "Acil servisler yalnızca acil hastalar içindir"

AKP iktidarının sağlık programı her geçen gün daha da çıkmaza giriyor. Geçen yıl ülkede 150 milyonu aşkın acil başvurusu olduğunu belirten CHP'li Pala "Kamu sağlık kuruluşlarından randevu alamayan hastalar çareyi acil servislere başvurmakta buluyor. Oysa acil servisler yalnızca acil hastalar içindir" dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye’de sağlık sisteminin içinde bulunduğu çıkmaz her geçen gün kendisini kötü bir örnekle ortaya koyuyor. Acil servislere başvuru sayısındaki yükseliş de bunlardan biri. 2023'te ülke genelinde acil servislere 150 milyon 523 bin başvuru yapıldığını açıklayan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Dünyada nüfusundan fazla acil servise başvuru yapılan tek ülke Türkiye" dedi.

CHP'li Pala, 27 Şubat 2024 tarihinde verdiği bir soru önergesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya acil servislere çok yüksek başvuru yapılmasının nedenlerini sordu. Pala, önergesinde, 'yeşil alan' olarak tanımlanan ve acil olmayan hastaların muayenesi ve tedavisi için ayrılan alanın, dünyada başka bir ülkede olup olmadığı da Bakan Koca’ya sordu.

9 SORU YANITSIZ

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanıt verme süresi geçtiği halde, acil servislere yüksek başvuru ve nedenlerine ilişkin toplam 9 sorunun hiçbirine yanıt vermedi. CHP’li Pala, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AKP tarafından 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla yürürlüğe konan neoliberal sağlık reformları iflas etmiştir ve bu iflasın en önemli göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunlardır. Kamu sağlık kuruluşlarından randevu alamayan hastalar çareyi acil servislere başvurmakta buluyor. Oysa acil servisler yalnızca acil hastalar içindir. Dünyanın hiçbir iyi işleyen sağlık sisteminde acil servislerde acil olmayan hastalara bakılmaz; çünkü acil olmayan vakaların acil servislere başvurması, acil hastalara zamanında müdahaleyi engelleyebilir.”

DÜNYADA REKOR

Pala’ya göre acil servislere acil olmayan hastaların başvurması nedeniyle yaşanan yoğunluk, acil hastalara zaman geçirmeden bakılmasını engelliyor ve sağlıkta şiddet açısından da risk oluşturan faktörler arasında. 2023 yılında ülke genelinde acil servislere toplam 150 milyon 523 bin 406 başvuru gerçekleşti. CHP’li Pala acil servislere başvuru sayısının yüksekliği ile ilgili özetle şunları söyledi:

"Bu dünya çapında bir rekor. 100 kişi başına acil servise başvuru sayısı OECD ülkelerinde ortalama olarak 27 iken, ülkemizde 100 kişi başına 177 acil servise başvuru gerçekleşmiş. Dünyada nüfusundan fazla acil servise başvuru yapılan tek ülkenin Türkiye olduğu, böylece 2023 yılında da maalesef tescillenmiş oldu. Sağlık Bakanı, 'Sağlıkta Dönüşüm Programından' ivedi olarak vazgeçmeli. Hem hastaların hem de acil servis çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından acil servislerde yalnızca acil hastalara bakılması sağlanmalı."