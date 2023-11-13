'Comanchero' suç örgütü: Kırmızı bülten ile arananlara oturum izni ve vatandaşlık pazarlanmış

Suç örgütü Comanchero lideri Hasan Ayık'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını pazarladığı, bu süreçte de eski polis M.S.'nin kurduğu danışmanlık şirketinde kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyelerinin sigortalı olarak gösterildiği ve oturum izni sağlandığı ortaya çıktı.

Suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik operasyon sonrasında tutuklanan örgüt lideri Hakan Ayık ile çalışan eski polis M.S.'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını pazarlamak ve oturum izni sağlamak adına 2016 yılında V.H.M. Danışmanlık adında bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

M.S. şirketin adını daha sonra Visal Danışmanlık olarak değiştirdi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre eski polis M.S.'nin ağabeyi H.S. ise 'Comanchero operasyonu gerçekleştirildiğinde Ankara'da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Eski polis M.S. ifadesinde Hakan Ayık ile 2017 yılında tanıştığını belirterek “Ayık, bana çevresinde bulunan, oturum izni ve vatandaşlık alacak kişileri yönlendirdi” ifadesi yer alıyor.

Oturum izni ve vatandaşlık alan kişiler arasında ise suç örgütü Comanchero'nun liderlerinden Duax Hohepa Ngakuru, Hakan Ayık'ın eşi Fabienne Flenur Reis ve Nikolaj Ankov gibi kırmızı bülten ile aranan isimler yer alıyor

Öte yandan kırmızı bülten ile aranmakta olan oturma izni alan suç örgütü üyleri M.S.'nin yönettiği Visal Danışmanlık'ta sigortalı çalışan olarak gösterildi.

M.S.'nin ifadesine göre Yeni Zelanda tarafından suç örgütüne üye olma, uyuşturucu ve kara para aklamaktan 2021'de çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Ngakuru, 18 Temmuz 2020 – 11 Aralık 2022 arasında Visal Danışmanlık'ta pazarlama sorumlusu olarak sigortalı şekilde çalıştı.