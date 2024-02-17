Çöpler Altın Madeni’ndeki facia: Ocağın çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalmasına neden olan çökmenin ardından maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın gerekçesine de yer verildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 şubatta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İliç’teki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalmasına neden olan çökme sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Karara gerekçe olarak, yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.