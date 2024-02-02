Çorba atarak dünya kurtulmaz

Bir yanda çevre duyarlılığı konusunda başı çeken ülkeler, eylemciler öte tarafta katledilen insanlık ve doğa. Gazze’de insan ve doğa katliamı sürerken Mona Lisa’ya çorba fırlatmak dünyayı kurtarır mı?

Eda Köprü YILMAYAN

İklim aktivistlerinin hedefinde sanat eserleri var. Bu kez Fransa’da Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosu sürdürülebilir gıda güvenliğine dikkat çekmek isteyen eylemcilerin hedefi oldu. Mona Lisa’nın başına gelen ilk protesto değil bu! 2022 yılında tabloya iklim krizine dikkat çekmek isteyen bir kişi pasta fırlatmış, cam tabaka sayesinde tablo zarar görmekten kurtarılmıştı. Peki bu tür eylemler amacına ulaşıyor mu? Bir yandan Gazze’ye 53 bin ton bomba yağdırılırken öte tarafta sanat eserlerine çorba veya pasta atmak gezegeni kurtarır mı? Eylemlere ilişkin sorularımızı sanat tarihi uzmanları Burcu Pelvanoğlu ve Nazlı Pektaş yanıtladı. İklim ve siyasetin iki ayrı konu gibi ele alınmasını ise Siyaset Bilimci Cangül Örnek değerlendirdi.

RESİMLERE SALDIRMA ÇILGINLIĞI

Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu sanat eserlerine yönelik bu tür saldırıları eleştiriyor. “Bu saldırı biçimi dünyanın giderek çok hoyratlaştığını ve kültürsüzlüğe doğru gittiğini gösteriyor. Devletlerin tarihine baktığınız zaman protestolar hep birbirini izlemiştir ama ilk kez resimlere saldırma çılgınlığıyla karşı karşıyayız.” Bu durumun yeni olmadığını II. Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın giderek hoyratlaştığını belirten Pelvanoğlu, “Savaşın bile bir adabı, saatleri vardı. Şimdi sivillerin öldüğü bir savaştan söz ediyoruz. Bunlar hep bir bütün” diyor.

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu

Mimar Sinan Üniversitesi

Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Saldırılara ilişkin görüştüğümüz bir diğer isim Sanat Tarihçisi ve Küratör Nazlı Pektaş ise “Bana göre bu saldırı değil, bir protesto biçimi. Zira özellikle çevreciler tarafından cam ile korunan eserlerin önünde bu tür eylemler yapılıyor. Amaçları dikkat çekmek. Hedef Mona Lisa değil, çürümüş sistem” diyor.

Nazlı Pektaş

Sanat Tarihçisi ve Küratör

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“SAVAŞIN YIKIMINI AKTİVİSTLER GÖRMEZDEN GELİYOR”

Greenpeace Derneği’nin Madrid’deki Reina Sofia Müzesi’nin girişine astığı ateşkes çağrısı yapan pankartı atlamayalım. Ancak iklimi mesele eden örgütlerden yeterli sesin çıkmadığını hatırlayalım ve Filistin’i savunduğu için İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in Alman kamuoyunda “istenmeyen insan” ilan edildiğini anımsayalım. Bir yanda çevre duyarlılığı konusunda başı çeken ülkeler, eylemciler öte tarafta katledilen insanlık ve doğa. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Siyaset Bilimci Prof. Dr. Cangül Örnek, “Gazze’ye yönelik İsrail saldırısı büyük bir insani dramın yanı sıra büyük bir çevre kirliliğine yol açıyor. Savaş, kısa süre içerisinde hesaplanması zor bir karbon salınımı anlamına geliyor. Bu konuda Ukrayna savaşıyla birlikte bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Hatta hesaplama girişimleri de oldu. Ancak şimdilik varılan sonuç bile böyle bir hesaplamanın çok zor olduğu yönünde. Uçurulan savaş uçakları, kullanılan bombalar ve diğer mühimmat, yıkılan binaların ve yok olan altyapının yarattığı kirlilik. Toprağın, suyun ve havanın akıl almaz biçimde kirletilmesinden bahsediyoruz” diyor. Örnek, İsrail’in daha önce de buna benzer doğa katliamlarına yol açtığını belirtiyor. “Batı Şeria’daki yerleşimci işgalleri sırasında Filistinlilerin zeytin ağaçları kesiliyor. İsrail, zeytin ağaçlarını keserek Filistinlilerin geçim kaynaklarını ortadan kaldırmayı bir politika olarak uyguluyor. Dolayısıyla kaygısı iklim değişikliği olan tüm örgütlerin bu konuyu öncelikli bir başlık olarak gündemlerine almaları gerekir. Ancak tepki ne yazık ki çok sınırlı”. Peki nasıl oluyor da iklim ve siyaset iki ayrı konuymuşçasına ele alınıyor? Örnek şöyle yanıtlıyor: Bu doğrudan politik olan, çözümü politik değişimden geçen pek çok konuda gördüğümüz bir tepki. Bu tür gündemlerin siyaset dışı ya da siyaset üstü gösterilmesi, yaratılmak istenen yanılsamanın bir parçası. Örneğin Greta Thunberg’i Filistin’e destek verdiği için suçlayanlar, hem işgalden iklim krizine kapitalizmin bir bütün olarak dünyaya ve insanlığa ödettiği bedelleri birbirinden ayrı başlıklarmış gibi ele alıyorlar hem de aslında savaşın ve işgalin doğanın yıkımına yol açtığı gerçeğini görmezden geliyorlar.