Çorlu üstündeki perde kalkmalı

Çorlu'da 2018 yılında yaşanan tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişinin yakınlarının avukatları bir kez daha AYM’de. Mahkemeye yapılan beyanda, üst düzey sorumluları da kapsayacak şekilde yargılama talep edildi.

İlayda KAYA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 318 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı’na ilişkin davanın duruşması öncesi avukatlar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitti.

TCDD yetkililerinin üzerindeki ‘takipsizlik’ kararının kaldırılmasını talep eden avukatlar AYM başvurusuna ek beyanda bulunuldu.

CEZALANDIRILMALILAR

Verilen dilekçede, hazırlanan bilirkişi raporları, eski dilekçeler sunularak “İzah edilen nedenlerle, başvurumuzun esasına girilecek ihlal kararı verilmesine, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için karardan bir örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.09.2022 tarihli takipsizlik kararının kaldırılması için soruşturma dosyasına gönderilmesini talep ediyoruz” denildi. Avukatlar, üst düzey sorumluları da kapsayacak şekilde yargılama isteyerek, “Tüm sorumluların ceza almasını istiyoruz” dedi. Yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Onur Şahinkaya, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tren kazası olduğu zaman bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatıldığında şöyle bir yol izledi; savcı, bir grup bilirkişi heyeti atadı, bir rapor aldı ve bu rapora dayalı olarak da alt düzeyde dört memura dava açma yoluna gitti. Üst düzey yetkililere de takipsizlik kararı verdi. AYM’ye o zaman bir başvuru yapılmıştı, sorumlu kişilerin yargı önüne çıkarılmaması da yaşam hakkı ihlali sayıldığı belirtildi. Daha sonra bu bilirkişilerin kurumlarla menfaat ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Süreç içerisinde çeşitli raporlar alındı ve birinci bölge TCDD Ankara genel müdüre kadar bu işlerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, savcılığa bu kişilerle ilgili dava açılsın diye ihbarda bulundu. Bu arada ilk savcıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı, savcılık makamı tarafından 14. Bölge müdürlüğü altındaki 9 kişi hakkında dava açıldı. Sorumlu kişi sayısını yükseltti. Ancak bilirkişi raporları TCDD’ye atıf yapsa da önlerine koyduğumuz isimlerle ilgili yine takipsizlik verildi.”

AYM’ye bir kez daha başvuru yaptıklarını kaydeden Şahinkaya, “O dosyadan da AYM’ye gidildi. AYM ilk başvuruyla ilgili karar verdi ve bu lehimizeydi. Bu arada 9 yeni sanıkla ilgili ek rapor düzenlendi. Bu rapor da TCDD Genel Müdürlüğünü işaret etti. Fakat AYM ‘Bu yargılamayla sonuca gidilir’ diyor. Biz de yargılama yapılmadığını, bir takipsizlik olduğunu söylüyoruz. Yeniden AYM’ye beyanda bulunduk. Elimizde şeklen devam eden bir dava var ve sorumlular yargılanmıyor” dedi.

MÜTALAA BEKLENİYOR

23 Kasım’da 17’nci duruşmanın görüleceğini söyleyen Şahinkaya, “Son duruşmada mahkeme, savcıdan mütalaasını açıklamasını talep etmişti. Bu duruşmada mütalaasını bekliyoruz” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Duruşmada, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, sanık Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında dava açılmıştı. Dava’da TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu 10 Ekim 2022’de tutuklanmış, itiraz üzerine tahliye edilmişti. Davada tutuklu sanık kalmadı.