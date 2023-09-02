Suç duyurusu talebi reddedildi

Çorlu Tren Katliamı’nın 16’ncı duruşmasında mahkeme, bilirkişi ve keşif talebinin yanı sıra üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini de reddetti. Kayıp yakınları “Staj yapmayı bırakın” dedi.

Haber Merkezi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren katliamı davasının 16’ncı duruşması dün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Davada konuşan Çerkezköy’de kısım şefliği görevi yapan Gürel Yaprak, en son 2018 yılının mayıs ayında kazanın meydana geldiği menfezin 400 metre yakınlarında ot temizleme işlemi yaptıklarını söyledi. Yaprak, “Önceki kontrollerde menfezde bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Dolgu temizliği yapılıp yapılmadığına ilişkin bir şey görmedim. Kazanın meydana geldiği yerdeki menfezlerin içinin temizlenip temizlenmediğini hatırlamıyorum” diye konuştu.

“RESMİ BİR EMİR YOK”

Davada sanık olarak yargılanan Özkan Polat’ın altında, Celaleddin Çabuk’un da üst görevinde çalıştığını belirten Yaprak, hava durumunu telefona indirdikleri bir uygulamadan takip ettiklerini anlattı. Yaprak, “Telefona indirdiğimiz radar programını takip etmemiz ile ilgili yazılı-sözlü bir emir verilmiyor, ben kendim istersem kontrol ediyorum” dedi. Yaprak, işçi yetersizliği olup olmadığına ilişkin de üst şeflerine bir talepte bulunmadığını belirtti ancak “Kendi aramızda ‘Olsa iyi olur’ diye konuştuk. Benim talepte bulunmak gibi bir görevim yok” ifadesini kullandı. Gürel Yaprak, yenileme çalışmalarıyla ilgili de “2012’de geldiğimde Çerkezköy Edirne üst yapı yenilenmişti, ondan sonra Çerkezköy-Halkalı altyapı ile beraber yenilendi. Kazanın olduğu mıntıkada sadece üst yapı değişti. Platform genişliği de yapılmadı” bilgisini verdi.

“BELGELERİ BİZE ULAŞTIRIN”

Yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Onur Şahinkaya, yeni adli yılın başlamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yargı mensuplarına gönderdiği mesaja değinerek “Katkı sunmak istiyorsa TCDD’nin belgelerini bize, mahkemeye ulaştırsın” dedi. TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında hâkimden suç duyurusunda bulunmasını talep eden Şahinkaya, “Sizin suç duyurusunda bulunmanız ile bizim suç duyurusunda bulunmamız arasında fark var. İster politik, hukuki, ister psikolojik deyin fark var. Sayın Başkan, Genel Müdürlük seviyesindeki sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyoruz. TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde ismi dışında her şeyi ortaya konulmuş kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ederiz” diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine ve üst düzey yetkililer hakkındaki suç duyurusunda bulunulması talebinin reddine karar verildi. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam edilecek duruşma, 23 Kasım 2023 tarihine ertelendi.

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“İÇERDEKİLER STAJ YAPMAYI BIRAKSIN”

Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kadar yürüyüş yaptı. Aileler, yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla “Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet”, “Çorlu’nun hesabı sorulacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganları attı. Yürüyüşün ardından duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan “Burada” ve “Adalet istiyoruz” dedi. Katliamda torunu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mehmet Öz şöyle konuştu: “Geçen mahkemede Mümin Karasu’nun söylemiş olduğu bir söz var; bu tren yolu atık malzeme ile yapılmıştır. Bunun üzerine savcılık makamı hiç gitmiyor. Bizim talebimiz bu tren yolunun yapılış şekli nedir, ne değildir, bunun üzerine gidilmesi ve savcılık makamının üst makamlara taleplerimiz doğrultusunda ret kararı vermemesi.” Oğuz Arda Sel’i annesi Mısra Öz de “Adalet rayların altında kalmasın diyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz ve biz adalet bekliyoruz. İçeridekiler de artık staj yapmayı bıraksınlar" dedi.