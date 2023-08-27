Çorlu’da içecek dağıtım tesisinde yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde içecek dağıtım tesisinde çıkan yangın otluk alana ve fabrika bahçesine sıçradı. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Hatip Mahallesi Çorlu-Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir içecek dağıtım tesisinin hurdalık bölümünde yangın çıktı. Yangın, ağaçlık ve otluk alana sıçradıktan sonra tekstil fabrikası bahçesine kadar ilerledi. Fabrikayı tehdit eden yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Fabrika işçileri soğutma çalışması tamamlanana kadar güvenli alana tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir güvenlik personeli de hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle içecek dağıtım firması binası ve malzemeler hasar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.