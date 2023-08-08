Çorum'da 2 'çocuğa cinsel istismar' iddiası: 1 kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde 7 yaşındaki kız ve 8 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.K. isimli şahıs, yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Alaca'da 7 yaşında bir kız çocuğu ile 8 yaşında erkek çocuğu, M.K.'nin kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu söylemesi üzerine aileler polise başvurdu.

Şikayet üzerine bir süre polis ekiplerince yürütülen takip sonrası, M.K. gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların da ifadelerine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.