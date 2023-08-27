Çorum'da kuaför dükkanına silahlı saldırı

Çorum’da bir kuaför dükkanına, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel 27.08.2023 11:04 Giriş: 27.08.2023 11:04

Güncelleme: 27.08.2023 11:14 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA