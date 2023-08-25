Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Samsun'da iki aile arasında cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vurulduğu öğrenildi.

Yerel
  • 25.08.2023 16:39
  • Giriş: 25.08.2023 16:39
  • Güncelleme: 25.08.2023 17:48
Kaynak: AA-İHA
Abone Olgoogle-news
Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf Gül ve Hasan Gül yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vurulduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol