Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
Samsun'da iki aile arasında cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vurulduğu öğrenildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.
Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf Gül ve Hasan Gül yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vurulduğu öğrenildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.