Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Samsun'da iki aile arasında cuma namazı sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vurulduğu öğrenildi.

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