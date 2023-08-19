Çorum’da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

Çorum'un Eskice köyünde su deposunun elektriğini bağlamak için direğe çıkan Sinan Y. akıma kapılması sonucu 4 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan Sinan Y'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çorum’da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.

Eskice köyünde su deposunun elektriğini bağlamak için direğe çıkan Sinan Y. (40), akıma kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'YA SEVK EDİLDİ

Vücudunda yanık ve kırıklar oluşan Sinan Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sinan Y'nin Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.