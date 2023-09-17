Covid'de eylül dalgası

Prof. Dr. Yavuz, Covid'de Eris varyantıyla yeni bir dalgaya girildiğini belirterek "Kapanma gündemde yok. Hasta hissedenlerin maske takması iyi olabilir” dedi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 9 kişide yeni varyant Eris tespit edildiğini açıklaması üzerine Covid'de son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Yavuz, Eylül ayı itibariyle Covid'de Eris varyantı kaynaklı yeni bir dalgaya girildiğini, şu anda da Omicron'un alt varyantı olarak bilinen yeni varyantların baskın olduğunu düşündüklerini söyledi. Yavuz maske zorunluluğu veya yeni kapanmaların gündemde olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'de de dünyada yaşanan Covid dalgalarıyla paralel bir gidiş olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Grip sezonunun henüz açılmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının Covid gibi değerlendirildiğini belirtti. Yeni varyant nedeniyle kapanma ya da maske zorunluluğunun geri gelmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, Covid'in hala risk grubundaki kişiler için ölümcül olabildiğine dikkat çekti ve halen grip nedeniyle yaşanan ölümlerin 2-3 katı ölüme yol açabildiğine işaret etti.

Covid 19'un halen grip gibi bir mevsimsel hastalığa dönüşmediğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Bunu Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor. Dolayısıyla halen yılda 2-3 kez, her mevsimde görülebilen dalgalar halinde seyretmeye devam ediyor. Eylül itibariyle de yeni bir dalgaya girmiş durumdayız. Eris diye sözünü ettiğimiz varyant türünün Omicron'dan daha ağır bir hastalık yaptığına dair bir veri yok. Bu dalgadaki esas sıkıntımız, gerek aşı ile elde edilen bağışıklık, gerekse hastalığı geçirmiş olmakla elde edilmiş bağışıklıkta bir zayıflama var hepimizde. Dolayısıyla semptomatik hastalık geçirme olasılığımızı artırıyor. Halen gripten en az 2 kat daha fazla insanı öldürüyor. Şu an Türkiye'de de tahminim, esas baskın varyant BA. 2. 86 (Eris) ile XBB 1.16 dediğimiz gene Omicron'un alt varyantları olarak görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Yavuz, "Toplumda enfeksiyon sıklığının çok arttığı dönemlerde, mesela sınıflar gibi kalabalık ortamlarda hasta olanın ya da hastalık belirtileri hissedenlerin en azından maske takması ya da hastanelerde biz sağlık çalışanları olarak hastalarımıza bulaştırmamak üzere böyle bir sorumlulukla maske takmamız faydalı olabilir. Ama böyle bir kapanma, yeniden maske zorunluluğu gibi bir şey gelmeyecek. Ancak belli gruplarda hâlâ akciğeri ağır şekilde etkilediği, özellikle aşı ya da enfeksiyonu geçirmenin üzerinden bir yıldan uzun süre geçen risk grubundakilerin daha riskli olduğu bir durumdayız" diye konuştu.