Nipah virüsü: Ölüm oranı Covid-19'a göre çok daha yüksek

Hindistan'da Nipah virüsü kaynaklı viral enfeksiyondan ölüm oranının Covid-19'a kıyasla daha yüksek olduğu bildirildi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Genel Müdürü Rajeev Bahl, Nipah virüsüne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Covid-19'da görülen ölüm oranının yüzde 2 ila 3 olduğunu belirten Bahl, Nipah virüsünün öldürücülüğünün ise yüzde 40 ila 70 olduğunu kaydetti.

Virüsün yayılımının kontrol altına alınması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Bahl, "Vakaların neden sürekli ortaya çıktığını bilmiyoruz. 2018'de Kerala'daki salgının yarasalarla ilişkili olduğunu tespit etmiştik. Enfeksiyonun yarasalardan insanlara nasıl geçtiğinden emin değiliz" dedi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 6 kişinin Nipah virüsü testi pozitif çıkmış, 2'si hayatını kaybetmişti.

NİPAH VİRÜSÜ

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla yayılmaya başladı.