Türkiye'de de görüldüğü açıklanan Eris varyantı hakkında neler biliniyor?

Covid-19'un son dönemde en çok duyulan alt türlerinden Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğü resmî olarak açıklandı. Dünya genelinde giderek baskın varyant olması beklenen Eris varyantı için şu ana kadar alınan farklı bir tedbir bulunmuyor.

Covid-19 varyantlarından Omicron'un alt türü olarak ortaya çıkan Eris varyantı, Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının 9 kişide tespit edildiğini açıkladı. Varyant, Avrupa ve ABD'deki toplam vakaların yaklaşık beşte birini oluştururken hastalığa karşı Covid-19'un diğer varyantlarından farklı bir önlem alınması gerektiğine dair bir çalışma bulunmuyor.

Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan Eris, ilk olarak 17 Şubat'ta Güney Afrika'da tespit edildi.

DÜNYA GENELİNDE İSTİKRARLI ARTIŞ

23 Temmuz itibariyle DSÖ’nin 23 Temmuz'da yayınladığı verilerie göre ise varyantın dünya genelindeki yaygınlığının 1 ayda yüzde 7,6’dan yüzde 17,4’e yükseldiği açıklanmıştı.

DSÖ, ağustos ayında Eris varyantına ilişkin yayımladığı raporda ise, daha önce ‘gözlem altındaki varyant’ olan türün statüsünü ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak değiştirdi ve Eris’in yaygınlığında dünya genelinde istikrarlı bir artış olduğunu kaydetti.

ABD VE İNGİLTERE'DE YAYGIN

Şu ana kadar en fazla eris varyantı tespit edilen ülke ise ABD. Küresel çapta ortaya çıkan bu yeni Covid-19 varyantı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) vaka sayısının neredeyse beşte birini oluşturuyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris, İngiltere genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

DSÖ’ün verilerine göre Eris varyantı, Covid-19’un diğer varyantlarına benzer belirtiler gösteriyor. Eris varyantının diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığı ve semptomlarının daha ciddi olup olmadığı henüz bilimsel olarak belirlenmedi. Eris varyantı da diğer Covid-19 varyantları gibi PCR testiyle tespit ediliyor.

BELİRTİLER

Eris varyantının en yaygın görülen belirtileri ise şöyle:

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı.

AŞILAR İŞE YARIYOR, YENİ BİR TEDBİRE GEREK YOK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaygın olarak dolaşımda olan varyantları hedef alacak şekilde formüle edilerek güncellenmiş mRNA Covid-19 aşılarına yaklaşık 3 gümn önce onay verdi. Varyant, görüldüğü ülkelerde şu ana kadar ekstra bir önleme ya da karantina gibi tedbirlere yol açmadı. Hijyen ve fiziki mesafe gibi önlemler bu varyanttan da kaçınmanın yolları arasında.