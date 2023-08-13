Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da ilk kupasını kazandı

Al-Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al-Hilal’i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupaya uzanırken, attığı 2 golle mücadelede öne çıkan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Al-Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un yönetimindeki Al-Hilal’i uzatmalar sonunda 2-1’lik skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle mücadelede yıldızlaşırken, söz konusu finalin ardından Arabistan kariyerindeki ilk kupasını da kazanmış oldu. 38 yaşındaki futbolcu, attığı 6 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlarken, Portekizli futbolcuyu 3 golle Real Madrid’den eski takım arkadaşı Karim Benzema takip etti.



Cristiano Ronaldo, 35. kupasını kazandı

Cristiano Ronaldo, kariyerinde kulüpler bazında 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi, 4’ü FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3’ü Premier Lig, 2’si İspanya La Liga, 2’si İtalya Serie A, 3’ü UEFA Süper Kupa, 1’i İngiltere Kupası, 2’si İspanya Kupası, 1’i İtalya Kupası, 2’si İngiltere Lig Kupası, 2’si İspanya Süper Kupa, 2’si İtalya Süper Kupa, 2’si İngiltere Süper Kupa, 1’i Portekiz Süper Kupası ve 1’i Arap Kulüpler Şampiyonası olmak üzere toplamda 33 kupa kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan 38 yaşındaki forvet, Portekiz Milli Takımı ile 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuyla birlikte kariyerindeki 35. kupasını kazanmış oldu.