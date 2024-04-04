Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP birinci çıktı
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva veren Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP'nin birinci çıktığını yazdı. Buna göre Cübbeli'nin oy kullandığı sandıkta CHP 130, AKP 104 oy aldı.
İsmailağa Cemaati'nden kovulan ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullandığı sandıktan CHP birinci çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Cübbeli Ahmet'in Cumhur İttifakı'na oy vermenin caiz olduğu ve vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva verdiğini hatırlattı.
Oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu’nda 1104 numaralı sandığın büyükşehir sonuçlarını aktaran Saymaz, sandıktan CHP'nin birinci çıktığını söyledi.
Saymaz, sonuçların şöyle olduğunu paylaştı:
CHP: 130
AK Parti: 104
YRP: 8
DEM: 1
İyi Parti: 4
MHP: 0
Samyaz, ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP'nin, AKP’ye fark attığını belirtti.