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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP birinci çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva veren Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP'nin birinci çıktığını yazdı. Buna göre Cübbeli'nin oy kullandığı sandıkta CHP 130, AKP 104 oy aldı.

Güncel
  • 04.04.2024 11:16
  • Giriş: 04.04.2024 11:16
  • Güncelleme: 04.04.2024 11:22
Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP birinci çıktı

İsmailağa Cemaati'nden kovulan ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullandığı sandıktan CHP birinci çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Cübbeli Ahmet'in Cumhur İttifakı'na oy vermenin caiz olduğu ve vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva verdiğini hatırlattı.

Oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu’nda 1104 numaralı sandığın büyükşehir sonuçlarını aktaran Saymaz, sandıktan CHP'nin birinci çıktığını söyledi.

Saymaz, sonuçların şöyle olduğunu paylaştı:

CHP: 130

AK Parti: 104

YRP: 8

DEM: 1

İyi Parti: 4

MHP: 0

Samyaz, ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP'nin, AKP’ye fark attığını belirtti.

İsmailağa Cemaatinden kovulan Cübbeli Ahmet, seçim fetvası verdi!
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