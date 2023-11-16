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Çubuk'ta KYK yurdunda asansör kazası

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3 kattan düştü.

Güncel
  • 16.11.2023 20:07
  • Giriş: 16.11.2023 20:07
  • Güncelleme: 16.11.2023 20:11
Kaynak: iHA
Çubuk'ta KYK yurdunda asansör kazası

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3 kattan düştü. Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 3 kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu panik yaşandı. Yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencileri, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

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