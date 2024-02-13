Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP’den istifa etti

Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Çetin'i değil Emrah Kozay'ı aday göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, "Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.

Yaşananlar için 'kaygı veribi tablo' diyen Soner Çetin'in paylaşımı şöyle:

Değerli hemşehrilerim;

Çocukluğumdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde büyüdüm. Her zaman ifade ettiğim gibi 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Adana’da kuran Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olmaktan dolayı her zaman gurur duydum.

Gençlik Kollarından… pic.twitter.com/2uXGQstkIJ