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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP’den istifa etti

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aday belirleme sürecinde yaşananları eleştirerek CHP’den istifa etti.

Güncel
  • 13.02.2024 11:50
  • Giriş: 13.02.2024 11:50
  • Güncelleme: 13.02.2024 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP’den istifa etti

Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Çetin'i değil Emrah Kozay'ı aday göstermişti. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, "Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.

Yaşananlar için 'kaygı veribi tablo' diyen Soner Çetin'in paylaşımı şöyle:

Gürsel Tekin CHPden istifa etti
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