Cuma namazı sonrası 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga: 10 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi’nde, dün iki aile arasında cuma namazı sonrası çıkan, 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da dün cuma namazı çıkışı yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi’nde meydana geldi. Melik Camisi’nin önüne gelen Muzaffer B., Cafer B. ve Muharrem B., aralarında arazi anlaşmazlığı olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı.

Saldırıda mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Gül ve Yusuf Gül, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, saldırıyı düzenlediği öne sürülen Muzaffer B. Muharrem B. ve Cafer B. ile Onur B., Burakcan B., Zafer B., Sefa K., Bülent Ş., Özcan B. ve Cengizhan B.’yi gözaltına aldı.