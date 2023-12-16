Cumartesi Anneleri, 29 yıl önce gözaltında kaybettirilen İhsan Haran'ın akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra üst üste 6'ncı hafta Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 29 yıl önce gözaltında kaybettirilen İhsan Haran’ın akıbeti soruldu.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 977'nci haftada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 24 Aralık 1994 tarihinde Diyarbakır'da işe gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönemeyen İhsan Haran’ın akıbeti soruldu.

5 yıldan uzun zaman sonra üst üste 6'ncı kez polis engeliyle karşılaşmadan basın açıklaması yapan Cumartesi Anneleri adına açıklamayı gözaltında kaybettirilen Fehmi Tosun’ın kızı Besna Tosun okudu.

AİLENİN BAŞVURUSU ENGELLENDİ

Tosun, İhan Haran ile ilgili şunları söyledi:

"27 Aralık 1994 tarihinde, köylüleri F.H., Haran ailesinin evine geldi. Onlara 24 Aralık 1994 sabahında, inşaat alanına gelen üniformalı polis memurlarının kimlik kontrolü yaptığı ve ardından İhsan’ı gözaltına alarak götürdüklerini söyledi. Eşinin gözaltına alındığını öğrenen Nesibe Haran, onun nerede tutulduğunu öğrenmek için Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe vermeye çalıştı. Ancak, yaklaşık bir ay boyunca uğraşan aile, mahkeme önündeki polisler tarafından engellendikleri için bunu başaramadı. Valilik ve emniyet müdürlüğü nezdinde yaptığı başvurular da sonuçsuz kaldı."

JİTEM İTİRAFI

Ağır baskı nedeniyle tanıkların AİHM’de ifade vermekten kaçındığına dikkat çeken Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme, İhsan Haran’ın ortadan kaybolmasına ilişkin yeterli ve etkin bir soruşturma gerçekleştirmediği için Türkiye’nin AİHS’nin 2. maddesini ihlal etiğine karar verdi. JİTEM tetikçilerinden Abdülkadir Aygan’ın 2009 yılının Ocak ayında basına yansıyan ifşaatlarında İhsan Haran’ın Diyarbakır JİTEM’de sorgulandıktan sonra JİTEM Grup Komutanı Abdülkerim Kırca’nın talimatı ile infaz edildiği detaylarıyla yer aldı.

Ancak dosyada bir ilerleme olmadı. Gözaltında kaybedilişinin 29’uncu yılında bir kez daha İhsan Haran dosyasındaki inkar ve cezasızlığın son bulması talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin; İhsan Haran için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."