Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 16. kez gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması bir kez daha polis tarafından engellendi. 50 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, 957. haftada yine gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda gözaltına alınan 50 kişinin isimleri paylaşıldı.

957. haftamızda gözaltına alınan 50 arkadaşımız:



Hanife Yıldız, İkbal Eren, Besna Tosun, Maside Ocak, Ayşe Gülen Eyi, Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Ali Tosun, Hüseyin Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Ümit Efe, Hüseyin Küçükbalaban, Sevinç Koçak, Leman Yurtsever pic.twitter.com/u80f3NUCRJ — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 29, 2023

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması haftalardır engelleniyor.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise "Galatasaray Meydanı'nda 16. kez gözaltına alınıyoruz" denildi. Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda okunması engellenen basın açıklamasını 14:00'te İHD İstanbul Şubesi'nde yapacak.

Galatasaray Meydanı'nda 16. kez gözaltına alınıyoruz.



Anayasa’nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Annelerini engellemeye son verin!#CumartesiAnneleri957Hafta — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 29, 2023

CHP'Lİ İLGEZDİ: ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞA İMZA ATIYORSUNUZ

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi de Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının gözaltına alınmasına "İktidar olarak bu annelerin evlatlarını bulamadığınız gibi, yaşları nedeniyle ciddi sağlık sorunları olan bu annelerimizi gözaltına alarak çok büyük bir yanlış imza atıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

AYM HAK İHLALİ DEMİŞTİ

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirmişti.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Karar oy çokluğuyla çıkmıştı, kkarara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce olmuştu.