Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 975'inci haftada basın açıklaması yaptı.

Cumartesi Anneleri, 5 yıldan uzun zaman sonra üst üste 4'üncü kez polis engeliyle karşılaşmadan basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 6 Aralık 1993 tarihinde amcasının Siverek'teki evine 30 araçlık bir konvoyla gelen asker, polis ve Bucak aşiretine mensup korucular tarafından gözlaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Taşkaya'nın akıbeti soruldu.

42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkaya, 1993 yılında amcasının Siverek'teki evinden gözaltına alındı ve kendisinden bir daha ulaşılamadı. Hüseyin Taşkaya'nın akıbeti karanlıkta bırakılmaması ve faillerin cezasız kalmaması için adalet istiyoruz. #CumartesiAnneleri975Hafta pic.twitter.com/nqjzSIA7Hj

"DÖRT KUŞAKTIR ARIYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akrabalarının ve tüm mahallenin tanıklığında gözaltına alınmış olmasına rağmen, savcılık konuya ilişkin suç duyurusunu ailenin soyut iddiası olarak değerlendirdi ve dosyada takipsizlik kararı verdi. Hüseyin Taşkaya’nın akıbeti karanlıkta bırakıldı, failleri cezasızlıkla korundu. Ailesi dört kuşaktır Hüseyin Taşkaya’yı aramayı sürdürüyor. 975. haftamızda adli ve siyasi makamlara sesleniyoruz: gözaltında kaybetme suçunun devam eden ihlal niteliği taşıdığını dikkate alın. Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini açığa çıkartacak ve faillerin yargılanmalarını sağlayacak etkinlikte bir soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin; Hüseyin Taşkaya için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

NACHO SANCHEZ DE MEYDANDA

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez de Cumartesi Anneleri'ne destek vermek için Galatasaray Meydanı'na geldi.

CUMARTESİ ANNELERİ, GALATASARAY MEYDANI'NDAN VAZGEÇMEDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yıldır polis tarafından engellenen ve gözaltına alınan kayıp yakınlarına polis son iki hafta olduğu gibi bu hafta da müdahale etmedi.

YERLİKAYA, "YAŞADIKLARI MAĞDURİYETTİR" DEMİŞTİ

Cumartesi Anneleri yıllar sonra yine ilk 4 hafta önce gözaltına alınmamış ve polisle yapılan görüşme sonucu Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmışlardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sorusuna "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.