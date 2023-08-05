Cumartesi Anneleri'ne 17. kez müdahale: En az 27 kişi gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 17. kez engellendi. Eylemin 958. haftasında polis şiddeti ile çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Mikail Kırbayır, Oya Ersoy, Maside Ocak, Eren Keskin ve Arat Dink de var.

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Fotoğraf: @CmrtesiAnneleri /Twitter (X)