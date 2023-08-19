Cumartesi Anneleri'ne 19. kez müdahale: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 19. kez engellendi. Eylemin 960. haftasında, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen bir kez daha Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, yaklaşık 4 saat sonra serbest bırakıldı.

Güncel 19.08.2023 12:11 Giriş: 19.08.2023 12:11

Güncelleme: 19.08.2023 19:59 Kaynak: Haber Merkezi

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