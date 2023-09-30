Cumartesi Anneleri'ne 966. haftada da kelepçe: 26 kişi gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri'nin, Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması bir kez daha polis tarafından engellendi. Polisin müdahalesi sonucu aralarında Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklamasına müdahale eden polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 966. haftasında bir kez daha gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Cumartesi Anneleri, "Cumartesi Anneleri 966. hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alınanlar arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 27. Dönem Milletvekili Oya Ersoy da yer alıyor.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Newroz Ali Tosun

Eren Keskin

Oya Ersoy

Leman Yurtsever

Nazım Dikbaş

Cüneyt Yılmaz

İsmail Yücel

Şükran Diler

Türkan Acar

Ömer Kavran

Hatice Onaran

Seyit Doğan

Begali Kurnaz

Davut Arslan

Hüseyin Aygül

Doğan Özkan

Gülendam Özdemir

Cem Güncü

Zehra Demir

— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 30, 2023

AYM KARARI UMURSANMIYOR

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta (25 Ağustos 2018) buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımış, AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.