'Cumartesi Anneleri'ne destek açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Dersim'de, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta İstanbul'da Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek açıklaması yapmak isteyen gruba polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dersim'de, Cumartesi Anneleri'ne destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından gözaltına alınanlar serbets bırakıldı.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapıyor.

İstanbul'da oturma eylemlerin 957. haftasında yine gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucularına Dersim'den destek olmak amacıyla Sanat Sokağı’nda toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, grubu abluka altına alarak Valiliğin gece saatlerinde aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis, müdahale etti. Polisin müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.